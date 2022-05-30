В НАТО заявили, что их договоры с Россией больше не действуют

Россия нарушила стратегический договор 1997 года, и потому НАТО не будет его соблюдать

После полномасштабного российского вторжения в Украину НАТО больше не связано ранее заключенными договоренностями о неразвертывании своих сил в Восточной Европе. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоане, пишет The Guardian.

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Он отметил, что после нападения РФ на Украину Основополагающий акт НАТО-Россия от 1997 года утратил свое содержание. Согласно этому документу, стороны обязались воздерживаться от угрожающего наращивания обычных вооружений в Центральной и Восточной Европе.

"Они приняли решение, в котором обязались не нападать на соседей, что они делают сейчас, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают. Поэтому я думаю, что на самом деле этот учредительный акт фактически не действует из-за России", – сказал Джоане.

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По его словам, теперь у НАТО нет ограничений по размещению войск, и потому альянс намерен укреплять позиции на восточном фланге, чтобы гарантировать защиту стран-участниц.

Напомним, Польша готова стать гарантом безопасности Украины. Среди гарантов Киев видит страны-члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

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