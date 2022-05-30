РФ создала фильтрационный лагерь на границе с Эстонией

Теперь выезд из РФ для украинцев стал еще более сложным и опасным предприятием

В России создали фильтрационный лагерь на границе с Эстонией специально для украинцев, которые пытаются покинуть территорию РФ. Об этом сообщил у себя в Телеграм советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, до сих пор фильтрационные лагеря для украинцев Россия создавала только на оккупированных территориях. Однако недавно появились сведения, что как минимум один такой лагерь создали и в самой РФ – рядом с эстонской границей. В этот лагерь отправляют тех украинцев, которые пытаются выехать из России, ранее оформив убежище от войны.

“Мариупольцы, попавшие в такой лагерь впервые две недели назад, рассказывают, что лагерь в Безымянном Новоазовского района выглядит детской игрой по сравнению с пограничным российским. Тенденция настоящего геноцида набирает обороты”, - написал Андрющенко.

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Он также призвал к бдительности украинцев, пытающихся выехать из РФ. В частности Андрющенко рекомендует уезжать через Беларусь или Грузию.

Напомним, командование РФ взяло в заложники семьи своих военных. За отказ воевать солдатам грозят тем, что их семьи выселят на Дальний Восток.

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