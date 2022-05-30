Командование РФ взяло в заложники семьи своих военных – ГУР

За отказ воевать солдатам грозят тем, что их семьи выселят на Дальний Восток

Российские власти фактически взяли в заложники семьи военнослужащих, отправленных воевать в Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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“В западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока России”, – сообщает разведка.

При этом сообщается что командование уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332-го отдельного вертолетного полка 6 армии ВВС России. Причиной этого называется тот факт, что жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей.

Напомним, российские военные уже готовы убивать генералов, которые заставляют их воевать. Об одном таком случае рассказал один из оккупантов жене по телефону.

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