Норвегия официально переименовала Беларусь

Теперь норвежцы перестанут использовать термин “Белая Россия”

Норвегия решила сменить официальное наименования Беларуси, которое используется в норвежских документах. Теперь вместо термина Hviterussland (буквально – "Белая Россия") будет использоваться простая транслитерация – Belarus. Об этом сообщило министерство иностранных дел Норвегии.

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"С сегодняшнего дня по случаю Международного дня солидарности с Беларусью Норвегия использует название Belarus вместо Hviterussland”, – заявили там.

Отмечается, что министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт лично позвонила по телефону лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, чтобы сообщить об этом решении.

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“Мы поддерживаем Беларусь и борьбу ее народа за демократию", - отметили в МИД Норвегии.

Напомним, Беларусь ограничила доступ к районам, граничащим с Украиной. Хойницкий и Брагинский районы Беларуси граничат с Киевской областью, а Лоевский – с Черниговской областью.

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