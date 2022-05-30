Президент Венгрии потребовала расследовать преступления РФ в Украине

Венгерский президент оделась в желто-голубое и сделала важное заявление

Венгрия осуждает российскую агрессию против Украины и требует расследовать военные преступления россиян. Об этом заявила новоизбранный президент Венгрии Каталин Новак, пишет венгерская редакция Euronews.

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В минувшие выходные несколько европейских городов совместно провели антивоенный благотворительный концерт “Save Ukraine – Stop War” (“Спасите Украину – Остановите войну”). Во время трансляции мероприятия в эфире выступила президент Венгрии, одетая в национальные цвета Украины.

"Венгрия однозначно осуждает российскую агрессию и вооруженное вторжение в Украину. Мы требуем расследования всех военных преступлений и наказания тех, кто совершил эти варварские поступки против человечности", – сказала Новак.

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Издание отмечает, что занявшая в мае президентский пост Каталин Новак демонстрирует проукраинскую позицию и открыто выступает против российской агрессии. В этом плане она заметно контрастирует с премьер-министром Виктором Орбаном и его министрами. Однако в Венгрии глава правительства обладает гораздо большими полномочиями, нежели президент.

Напомним, на днях Каталин Новак спровоцировала дипломатический скандал между Венгрией и Румынией. Подобные ссоры между странами происходят регулярно.

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