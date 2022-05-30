Венгрия назвала новое условие для нефтяного эмбарго

Премьер Орбан считает, что из эмбарго нужно изъять главный способ доставки российской нефти

Венгрия поддержит общеевропейское эмбарго на российскую нефть, если оно не будет распространяться на трубопроводы и если Будапешту гарантируют поставки нефти даже при "несчастном случае" на трубопроводе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет "Европейская правда".

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"Исключение трубопроводов – это хороший подход, но нам нужна гарантия, что в случае несчастного случая на трубопроводе, идущем через Украину, мы сможем получить российскую нефть из других источников. Если мы получим такую ​​гарантию, то будет хорошо", - заявил он.

По словам Орбана, Венгрия поддержит шестой пакет санкций, предусматривающий нефтяное эмбарго, если в этом пакете будет "решение по поставкам энергоносителей в Венгрию”, которое гарантирует стране энергетическую безопасность.

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"По состоянию на данный момент нет никакого компромисса. Нет никакой договоренности. Я только что получил текст, здесь нет договоренности", - сказал Орбан.

Напомним, президент Венгрии потребовала расследовать преступления РФ в Украине. Венгерский президент оделась в желто-голубое и сделала важное заявление.

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