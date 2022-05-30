В Москве пригрозили ударить по центрам принятия решений вне Киева

В России завуалированно пригрозили напасть на другие страны, помогающие Украине

Россия могла бы нанести удары по центрам принятия решений за пределами Киева, если бы Запад передал Украине дальнобойное оружие. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишут российские СМИ.

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Так, Медведев похвалил решение президента Джо Байдена, который отказался передавать Украине ракеты, способные доставать до объектов в России.По словам, появление в руках ВСУ дальнобойных ракетных комплексов вынудило бы Россию ответить.

"Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве", – написал Медведев, не уточнив, имеется ли в виду удар по другим странам.

Напомним, ранее в России угрожали наносить удары по “центрам принятия решений в Киеве”. Также сегодня стало известно, что США не будут давать Украине дальнобойные ударные системы.

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