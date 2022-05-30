Эрдоган предложил встречу Украина-Россия-ООН в Стамбуле
Турция готова принять у себя трехсторонние мирные переговоры между Украиной и Россией при посредничестве ООН. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба турецкого президента.
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"В ходе разговора президент Турции заявил, что существует необходимость в шагах по минимизации негативных последствий войны и укреплению доверия путем скорейшего создания условий для мира между Россией и Украиной", – говорится в сообщении.
В этом контексте Эрдоган заявил, что его страна готова организовать встречу делегаций Украины, России и ООН в Стамбуле. Также Турция готова принять участие в "механизме мониторинга", если на то будет согласие воюющих сторон.
Напомним, в Москве пригрозили ударить по центрам принятия решений вне Киева. В России завуалированно пригрозили напасть на другие страны, помогающие Украине.
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