Создана платформа для сбора данных об ущербе аграрному сектору от войны
Ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) совместно с партнерами создала электронную платформу для сбора информации об ущербе аграрному сектору Украины от войны с РФ. Об этом сообщает GH.in.ua.
Читайте также: Россияне отключили в Херсонской области мобильную связь и интернет
Данная платформа находится по адресу https://damagedagro.in.ua. Ее цель - фиксация и документация нанесенного ущерба и последующего возмещения и компенсаций.
.Как разрушенные, поврежденные или угнанные, можно фиксировать следующие виды имущества аграрной категории:
- земельные участки;
- инфраструктурные объекты;
- сельскохозяйственная техника;
- грузовые и легковые автомобили;
- запасы ресурсов;
- оборудование;
- продукция животноводства и растениеводства.
Оценка нанесенного ущерба - важный процесс, который поможет в восстановлении аграрного потенциала Украины.
Ранее Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.