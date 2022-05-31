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Создана платформа для сбора данных об ущербе аграрному сектору от войны

Данная платформа находится по адресу https://damagedagro.in.ua.
Создана платформа для сбора данных об ущербе аграрному сектору от войны
Иллюстративное фото / EPA

Ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) совместно с партнерами создала электронную платформу для сбора информации об ущербе аграрному сектору Украины от войны с РФ. Об этом сообщает GH.in.ua.

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Данная платформа находится по адресу https://damagedagro.in.ua. Ее цель - фиксация и документация нанесенного ущерба и последующего возмещения и компенсаций.

.Как разрушенные, поврежденные или угнанные, можно фиксировать следующие виды имущества аграрной категории:

  • земельные участки;
  • инфраструктурные объекты;
  • сельскохозяйственная техника;
  • грузовые и легковые автомобили;
  • запасы ресурсов;
  • оборудование;
  • продукция животноводства и растениеводства.

Оценка нанесенного ущерба - важный процесс, который поможет в восстановлении аграрного потенциала Украины.

Ранее Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.

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