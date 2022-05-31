86% российских компаний пострадали от санкций

В России лишь малая часть бизнеса заявляет, что их санкции не затронули

Международные санкции, введенные против РФ за нападение на Украину, так или иначе затронули 86,8% российских компаний. Об этом говорится в докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, пишут росСМИ.

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В докладе утверждается, что 77,4% компаний, которые столкнулись с санкциями, уже смогли к ним адаптироваться либо надеются на это. В то же время 11,7% компаний адаптироваться не смогли и решили закрыть бизнес частично или полностью. Только 10,4% российских компаний утверждают, что их бизнес никак не пострадал от санкций и продолжает расти.

Главными проблемами, которые мешают российскому бизнесу сегодня – спад спроса,дефицит оборотных средств, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту.

Напомним, ЕС таки вводит частичное эмбарго на нефть из России. Также Брюссель решил отключить российский Сбербанк от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

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