С России снимут санкции лишь после мира на условиях Украины, - Шольц

Киев пойдет только на такое соглашение, которое сам сочтет правильным, говорит политик.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с России снимут санкции лишь после мирного соглашения. А вот документ будет подписан только на условиях Украины. Слова Шольца передает ARD.

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Так, немецкий канцлер говорит, что Украина сама будет решать, какие условия мира с Россией она примет. Шольц отмечает, что "навязанного мира" быть не должно.

Вместе с этим он подчеркивает, что цели, которые Россия ставит перед собой, не будут достигнуты.

В конечном итоге именно от мирного договора с Украиной на условиях, которые ее устраивают, и будет зависеть санкционная политика в отношении РФ.

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"Совершенно ясно, что только соглашение, которое Украина сама сочтет правильным, может привести к тому, что массивные ограничения экономической устойчивости России, связанные с санкциями, когда-нибудь закончатся", – объяснил Шольц.

Напомним, ранее канцлер заявлял, что Владимир Путин не победит в войне против Украины.

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