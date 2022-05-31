В еврозоне инфляция бьет рекорды - Bloomberg

Ускорение инфляции было вызвано ростом цен на продукты и энергоносители.

Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордного уровня. Об этом сообщает Bloomberg.

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В публикации объясняется, что в мае потребительские цены в еврозоне повысились на 8,1% в годовом исчислении - это в свою очередь превысило средний показатель в 7,8% среди опрошенных агентством экономистов.

Экономист Commerzbank Кристоф Уэйл отметил, что быстрого замедления инфляции в еврозоне не видно.

"Даже если не будет остановки поставки российской нефти и газа и если годовой рост цен на энергоносители значительно упадет с течением года, уровень инфляции, вероятно, все равно будет около 6% до конца года", - считает он.

Ранее Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.