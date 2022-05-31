Россиянина уволили с должности президента Европейской федерации фехтования

Глава Олимпийского комитета РФ назвал это травлей всего российского.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков два срока занимал пост президента Европейской конфедерации фехтования. Однако конгресс организации принял решении об увольнении россиянина. Тот отреагировал в своем Телеграм-канале.

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По мнению Позднякова, Европа ведет травлю всего российского. При этом российский начальник не упоминает причину, по его словам, "истерии" в Европе.

"Печально, что истерика в Европе привела к культуре отмены всего русского – даже в таком благородном виде спорта, как фехтование. За очень короткий период подобным атакам подверглись куда более выдающиеся мои соотечественники, также не пожелавшие "отменить" Россию в себе. Тем не менее я благодарен нашей большой европейской фехтовальной семье за эти непростые, но очень успешные 6 лет," - заявил глава Олимпийского комитета РФ.

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