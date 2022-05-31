Россиянина уволили с должности президента Европейской федерации фехтования
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков два срока занимал пост президента Европейской конфедерации фехтования. Однако конгресс организации принял решении об увольнении россиянина. Тот отреагировал в своем Телеграм-канале.
Читайте также: Премьер-министр Бельгии предложил "сделать паузу" в вводе санкций против РФПо мнению Позднякова, Европа ведет травлю всего российского. При этом российский начальник не упоминает причину, по его словам, "истерии" в Европе.
"Печально, что истерика в Европе привела к культуре отмены всего русского – даже в таком благородном виде спорта, как фехтование. За очень короткий период подобным атакам подверглись куда более выдающиеся мои соотечественники, также не пожелавшие "отменить" Россию в себе. Тем не менее я благодарен нашей большой европейской фехтовальной семье за эти непростые, но очень успешные 6 лет," - заявил глава Олимпийского комитета РФ.
Ранее мы писали, что уволили омбудсмена Людмилу Денисову. Ранее "Слуга народа" высказала ей подозрение и назвала причины.