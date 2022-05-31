Греция поставит Украине советские танки, взамен получив новые от Германии - Шольц

Взамен на грецкую помощь Украине немцы предоставят боевые машины пехоты.

Греция отправит в Украину танки советского образца. Германия "закроет" нехватку для греков передачей боевых машин пехоты (БМП). Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Reuters.

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Страны уже достигли соглашения. При этом Шольц не уточнил, какие именно БМП отправятся в Грецию, а также какие танки поедут в Украину.

"Министерства обороны проработают детали и быстро реализуют это соглашение," - подчеркнул Шольц.

Известно, что ФРГ предоставит более современные боевые машины пехоты, чем отдаст Греция Украине. Аналогичный обмен танками Германия проведет с Польшей.

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