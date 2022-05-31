Шольц пообещал сделать армию Германии самой большой в Европе
Немецкая армия вскоре станет крупнейшей в Европе. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью ряду немецких СМИ.
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По словам канцлера, армия Германии скоро будет самой большой в Европе в рамках НАТО.
"Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО", – отметил Шольц и добавив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.
Он также заверил, что Германия продолжит поставлять вооружение Украине.
"Мы передали оружие, и будем поставлять больше вооружений. Эти заказы выполняются", – подчеркнул он, имея в виду поставки тяжелого вооружения, которые были согласованы с промышленностью.
Ранее Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.