Шольц пообещал сделать армию Германии самой большой в Европе

На данный момент Германия обладает второй армией в Европе по численности.

Немецкая армия вскоре станет крупнейшей в Европе. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью ряду немецких СМИ.

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По словам канцлера, армия Германии скоро будет самой большой в Европе в рамках НАТО.

"Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО", – отметил Шольц и добавив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.

Он также заверил, что Германия продолжит поставлять вооружение Украине.

"Мы передали оружие, и будем поставлять больше вооружений. Эти заказы выполняются", – подчеркнул он, имея в виду поставки тяжелого вооружения, которые были согласованы с промышленностью.

Ранее Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.