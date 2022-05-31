Байден принял решении о передаче РСЗО: дальность действия в 2 раза больше M777

В Белом доме все же согласились на передачу гаубиц. Однако той дальности, чтобы на территорию РФ не долетало.

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о передаче Украине реактивных систем залпового огня большей дальности, чем были переданы ранее. Об этом пишет WSJ.

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В Белом Доме согласовали передачу гаубиц, которые смогут поражать цели на расстоянии свыше 64 километров. Отметим, что ранее Байден заявлял, что в Украину не будут отправляться сверхмощные РСЗО, которые могут долететь на территорию России.

Также в статье указано, что дальность действия реактивных систем, которые планируются к отправке, примерно в два раза больше, чем у гаубиц M777, которые были переданы Украине ранее.

Ранее мы писали, что премьер-министр Бельгии предложил "сделать паузу" в ведении новых санкций против России. По мнению главы правительства, необходимо заняться оценкой уже введенных запретов.