Байден принял решении о передаче РСЗО: дальность действия в 2 раза больше M777
В Белом доме все же согласились на передачу гаубиц. Однако той дальности, чтобы на территорию РФ не долетало.
Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о передаче Украине реактивных систем залпового огня большей дальности, чем были переданы ранее. Об этом пишет WSJ.
Читайте также: США не передадут Украине ракетные комплексы, способные наносить удары по РФВ Белом Доме согласовали передачу гаубиц, которые смогут поражать цели на расстоянии свыше 64 километров. Отметим, что ранее Байден заявлял, что в Украину не будут отправляться сверхмощные РСЗО, которые могут долететь на территорию России.
Также в статье указано, что дальность действия реактивных систем, которые планируются к отправке, примерно в два раза больше, чем у гаубиц M777, которые были переданы Украине ранее.
Ранее мы писали, что премьер-министр Бельгии предложил "сделать паузу" в ведении новых санкций против России. По мнению главы правительства, необходимо заняться оценкой уже введенных запретов.
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