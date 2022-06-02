Российским СМИ запретили упоминать, что война идет уже 100 дней

Кремль предпочитает умалчивать, что у “спецоперации” наметился важный “юбилей”

Кремль запретил государственным СМИ упоминать, что война с Украиной длится уже 100 дней, и в целом акцентировать внимание на затяжном характере “спецоперации”. Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на свои источники.

Читайте также: СНБО: Ученый США продвигает нарративы Кремля о "невозможности" победы Украины

Издание отмечает, что подконтрольные власти российские интернет-СМИ уже перестали вести отсчет количества дней, которые длится война. На телевидении также больше не упоминают о продолжительности войны.

"Акцентирование внимания на датах, связанных с войной, может заставить россиян задуматься о целях и успешности вторжения. При разговорах о круглой дате всегда возникают вопросы: а чего к этой дате удалось достичь? Так повелось еще с советских времен, когда были пятилетки, планы на них и так далее. Получается, что сейчас предъявить к этой дате почти нечего", – сказал источник в администрации Путина.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Данилов отказался подводить итоги первых ста дней российского вторжения в Украину.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.