Украинские военные учатся использовать HIMARS - СМИ

Первый этап обучения артиллеристов ВСУ, который проходит за пределами страны, займет около трех недель.

Украинские военные начали курс обучения по работе с РСЗО M142 HIMARS, которые ВСУ получат от США. Об этом сообщает журналист телеканала АВС Мэтт Сейлер со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Читайте также: Медведев заявил, что РФ будет поражать "центры принятия решений" в Украине

По его данным, американские инструкторы работают с украинцами "в неизвестном месте за пределами страны". Прогнозируется, что первый этап обучения будет длиться около трех недель.

"По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны, украинские силы начали тренировки на HIMARS, отправленных из США", – написал он.

Ранее Зеленский подтвердил, что США дают Украине HIMARS. Такое оружие действительно поможет спасать жизни наших людей и защищать нашу землю, отметил президент Украины.