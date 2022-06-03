Министру в Болгарии пришлось извиняться перед украинскими беженцами
Вице-премьеру Болгарии Калине Константиновой пришлось извиняться перед украинскими беженцами после того, как она назвала их привередливыми. Об этом пишет Euractiv.
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Так, в понедельник Константинова записала видеообращение, в котором рассказала о сворачивании правительственной жилищной программы для украинских беженцев. При этом украинских беженцев чиновница назвала "привередливыми".
Изначально украинцев селили в болгарских отелях, но с началом туристического сезона эту программу решили свернуть. Украинцам предложили жилье в глубинке, но этим предложением мало кто заинтересовался, что и рассердило вице-премьера.
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"Я хочу принести извинения тем гражданам Болгарии и Украины, которых мои слова затронули. Это не было моей целью", - заявила Константинова.
Тем не менее, в Болгарии уже стали поговаривать об отставке Константиновой на фоне скандала с беженцами.
Напомним, Польша решила отменить пособия украинским беженцам. С первых дней Польша платила украинцам по 320 гривен в сутки.
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