В Кремле озвучили условие окончания войны

В Москве считают, что спасают население Донбасса от нацистов

Россия не прекратит войну против Украины, пока не достигнет всех поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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Главной задачей России в войне против Украины назвал “защиту мирных граждан” на территории Луганской и Донецкой областей. При этом Песков утверждает, что российские войска прилагают усилия, чтобы обезопасить мирных жителей.

"Достигнуты определенные результаты. От пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины и элементов освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к мирной жизни", – заявил Песков.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Они договорились ускорить темпы войны в Украине, которую называют "спецоперацией".

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