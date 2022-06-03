Дефолт в РФ не остановит войну – Bloomberg

Остановить российскую агрессию может только дальнейшее ограничение торговли нефтью, газом и технологиями

Дефолт в России нанесет удар по авторитету президента Владимира Путина среди самих россиян, но непосредственно на ходе российско-украинской войны он не отразится. Об этом пишет авторитетное американское издание Bloomberg.

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Отмечается, что Путин частью своей репутации внутри России сделал миф о том, что он спас страну от нищеты и экономических неурядиц 90-х годов. После дефолта по этой части путинской пропаганды будет нанесен удар, однако это не изменит внешнюю политику Кремля и не остановит войну.

"Для достижения этой цели необходимо сосредоточиться на прекращении импорта Россией промышленных компонентов и, прежде всего, на сдерживании ее экспорта нефти и газа. В обоих случаях есть прогресс”, — пишет издание.

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Следует отметить, что российское государство обладает большими финансовыми запасами, накопленными за 20 лет активного нефтегазового экспорта. Однако США запретили России использовать доллар для погашения своих внешних долгов. Таким образом, в ближайшее время РФ окажется в состоянии технического дефолта – из-за невозможность законным способом погасить долги даже при наличии достаточного количества денег.

Напомним, война закончится за столом переговоров, считают в НАТО. Столтенберг отметил лидерство США, как в поддержке Украины, так и Трансатлантического альянса.

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