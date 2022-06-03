Решили ускорить "спецоперацию": Кадыров встретился с Шойгу

Рашисты решили наращивать темпы на 100-й день полномасштабной войны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Они договорились ускорить темпы войны в Украине, которую называют "спецоперацией". Подробности рассказал Кадыров в своих соцсетях.

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"Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации в Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия", – пишет Кадыров, не уточняя, что он имеет в виду под "денацификацией" и "демилитаризацией".

По его словам, Шойгу определил новые задачи по "улучшению дальнейшей тактики".

Также примечательно, что на 100-й день войны министр обороны и почему-то именно Кадыров решили ускорить "спецоперацию".

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"Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", – добавил глава Чечни.

Возможно, встреча Кадырова и Шойгу и решение "ускориться" связано с неудачами российской армии. Как мы сообщали раньше, сейчас оккупанты пытаются захватить Северодонецк, но уже через несколько недель они не смогут вести активную войну и начнут окапываться. А поставки ВСУ нового оружия нивелируют успех россиян, который и так незначительный.

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