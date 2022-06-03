Лукашенко решил создать отряды ополчения в каждом селе

В Беларуси собираются вооружать население, или делают вид, что собираются

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет, чтобы в каждом белорусском селе было отряд "народного ополчения" в 50 человек. Об этом пишет белорусское государственное информагентство "Белта".

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Так, Лукашенко заявил, что “настоящий мужчина” должен уметь защитить свою семью при необходимости. По его мнению, участники "народного ополчения" должны владеть основным оружием.

"И я подумал, что нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это народное ополчение, группу людей. Их будет немного. Может, 50 человек. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их призываем для обучения – они возьмут свои автоматы (в основном автомат, гранатомет, пистолет), чтобы могли защитить свой дом", – сказал Лукашенко.

Напомним, о намерениях Лукашенко создать народное ополчение стало известно в конце мая. Примечательно, что ранее в Беларуси начали создавать еще и территориальную оборону.

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