Лукашенко предложил вывозить украинское зерно через Беларусь

Лукашенко выдвинул условие для транзита украинского зерна в виде открытия портов и для белорусских товаров.

Президент РБ Александр Лукашенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого они обсудили вопрос вывоза зерна с территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

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Лукашенко заявил, что Беларусь готова к поставкам украинского зерна в порты стран Балтии через свою территорию.

"При этом главное, как было обозначено в разговоре, чтобы эти порты (Германии, Польши, балтийских стран, России) были открыты и для белорусских товаров. То есть чтобы, создав условия для транзита украинского зерна, в портах, которые будут осуществлять его перевалку, была возможность грузить и товары из Беларуси", – говорится в сообщении.

Гутерриш попросил "небольшую паузу в несколько дней", чтобы обсудить этот вопрос с руководством заинтересованных стран.

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