В Турции рекордная инфляция – 73% за год

У турок всё больше поводов для недовольства своим президентом

В Турции продолжает расти уровень инфляции и по итогам мая уже составил 73,5% в сравнении с маем прошлого года. Об этом пишет Politico.

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Самые высокие темпы подорожания наблюдаются в сфере транспорта. Там цены за последний год выросли на 107,6% в годовом исчислении. На втором месте по темпам подорожания оказались продукты питания – 91,6% за год.

Отмечается, что это самый высокий уровень инфляции в Турции за последние два с лишним десятилетия – с 1998 года. Издание отмечает, что на фоне тотального подорожания в Турции растет недовольство президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его партией.

Напомним, сегодня стало известно, что Турция покупает краденое украинское зерно. Вокруг украинского зерна, украденного Россией, назревает громкий скандал с участием Турции.

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