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Турция покупает краденое украинское зерно – посол

Вокруг украинского зерна, украденного Россией, назревает громкий скандал с участием Турции
 |  Автор: Юрий Кобзар
Турция покупает краденое украинское зерно – посол
Василий Боднар / facebook.com/UAinTR

Турция входит в число стран, которые покупают у России зерно, похищенное с оккупированных территорий Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление посла Украины в Турции Василия Боднара.

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По словам дипломата, он уже обратился за помощью к турецким властям и Интерполу с просьбой провести расследование. Боднар требует от турецких властей выяснить, кто стоит за поставки и транзитом краденного зерна через турецкие территориальные воды.

Следует отметить, что ранее россияне пытались продать украинское зерно в Египте и Ливане, однако стараниями украинских дипломатов эти сделки не состоялись. После этого краденное зерно повезли в Сирию, с которой у РФ тесные связи.

Напомним, в РФ назвали условие для коридора по вывозу зерна. Россия готова предоставить безопасный проход судам для вывоза зерна, но для этого Украина должна разминировать море.

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