В Пентагоне изучили захваченную технику РФ украинцами: в чем секрет "второй армии мира"

Российское оружие "аналогов нет" функционирует только благодаря передовым технологиям, которые были придуманы не в РФ.

Часть российской военной техники, которую удалось захватить украинскими защитниками, было передано на изучение американскими специалистами. В Пентагоне проанализировали, в чем же секрет "второй армии в мире", которая хвастается своим военным потенциалом, который якобы не имеет аналогов. Об этом сообщает издание NYT.

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Сотрудники Минобороны США разобрали полностью оборудование страны-агрессора, в частности: небольшие лазерные дальномеры и системы наведения крылатых ракет. Так, специалисты пришли к выводу, что системы вооружения и связи ВС РФ созданы на основе западных чипов.

Мариуполь. / EPA

Исследователь компании Conflict Armament Research, которая занимается идентификацией и отслеживанием оружия и боеприпасов, Дэмиен Сплитерс сообщил, что детали в оборудовании российской военной техники были разработаны в компаниях США и ЕС.

Ранее мы писали, что в Украину приедет комиссия ООН по расследованию нарушений российской армии на украинской территории. Члены комиссии планируют встретиться с жертвами и свидетелями военных преступлений ВС РФ, чтобы из первых уст собрать информацию.