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В Украину приедет Комиссия ООН по расследованию военных преступлений РФ

Члены Комиссии планируют встретиться с жертвами и свидетелями военных преступлений ВС РФ.
В Украину приедет Комиссия ООН по расследованию военных преступлений РФ
Бородянка после оккупации россиянами. / EPA / UPG

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине прибудет в страну для проведения своей первой миссии 7 июня и пробудет до 16 числа. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление в Совете ООН по правам человека. 

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Делегация планирует посетить несколько украинских городов, в частности Харьков, Сумы, Львов, Киев. Комиссия хочет получить информацию из первых уст: встретиться с жертвами и свидетелями военных преступлений оккупантов. Также планируются встречи комиссаров с представителями украинской власти, гражданского общества и агентств ООН по ситуации в Украине.

В марте Совет ООН по правам человека в большинстве проголосовал за резолюцию, в которой осуждаются действия РФ в Украине, которые нарушают права человека во время военных действий. В мае Совет ООН проголосовал за начало расследований нарушений гуманитарного права войсками России. 

Ранее мы писали, что на Донецком направлении россияне сосредоточились на Северодонецке. Вели штурм в восточной части города, имеют частичный успех. 

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