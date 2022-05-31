Как доставляли помощь на вертолете защитникам "Азовстали" - видео

По словам начальника ГУР, всего было совершено 7 вылетов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, на котором показано, как доставляли помощь на вертолетах для защитников "Азовстали" в блокированном Мариуполе.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что в основном вылетало по 2 борта. Однажды вылетели сразу четыре вертолета.

Ми-8 смогли обеспечить военных оружием, боеприпасами, медикаментами, продуктами питания. Также привезли подмогу в виде 72 бойцов.

"Все поставки прошли успешно," - подчеркивает Буданов.

Начальник ГУР отметил, что на 5 и 7 вылете были сбиты украинские вертолеты в количестве двух суден. Также уничтожен третий вертолет, который летел одному из сбитых на подмогу. Всего было семь вылетов.

Ранее мы писали, что "начальница администрации" от оккупантов в Мелитополе отказалась от должности. Ее напугал вчерашний подрыв машины с двумя коллаборантами.