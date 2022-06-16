В Кремле убеждают, что Крымский мост "в безопасности"

В Минобороны Украины все чаще говорят об освобождении временно оккупированного Крыма.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о Крымском мосте и Крыму. Он убеждает россиян, что мост находится в "безопасности". Слова Пескова передают росСМИ.

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Так, пресс-секретарь Путина утверждает, мол безопасность временно оккупированного Крыма и Крымского моста была гарантирована "превентивными" и "дополнительными" мерами. Они "принимаются" российскими военными.

По словам Пескова, в Кремле знают об угрозах, а потому принимают их во внимание.

Отметим, заявления об освобождении Крыма в последнее время стали звучать все чаще, особенно на фоне успехов ВСУ в Херсонской области.

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Например, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что выгнать россиян из Крыма и остальных украинских регионов поможет новое западное оружие, поставки которого ожидаются.

Перед этим генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко говорил, что Крымский мост будет целью "номер один" для украинских военных.

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