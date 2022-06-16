Войну затеял Путин: В НАТО ответили на обвинения Папы Римского
Многолетнее сотрудничество Украины с НАТО нельзя считать провокацией, ответственным за вторжение РФ в Украину является только Владимир Путин и его режим. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слова Папы Римского, чтто россиян спровоцировали на вторжение, – пишет "Европейская правда".
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"НАТО – оборонный альянс, а война в Украине – это война президента Путина, он решил вести эту войну против независимой суверенной нации", – сказал Столтенберг.
Он отметил, что НАТО много лет сотрудничает с Украиной, помогая в обучении украинских солдат и поставляя военное оборудование.
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"Это не является угрозой для кого-либо, не является провокацией и это то, что мы продолжаем делать. Это президент Путин и Москва ответственны за жестокую агрессию против независимой страны Украины", – заявил генсек.
Напомним, ранее Папа Римский Франциск заявил, что Россию могли спровоцировать на вторжение, хотя сам он действия Кремля на поддерживает.
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