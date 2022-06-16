Стало известно, объявит ли Путин мобилизацию 17 июня на ПМЭФ

Российский диктатор выступит завтра на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на домыслы общества, объявит ли Владимир Путин всеобщую мобилизацию на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу 16 июня. Об этом пишет ВВС.

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Ежегодно российский диктатор выступает на ПМЭФ, отчего ожидают от Путина очень важных объявлений по поводу войны в Украине. Дмитрий Песков опровергает данную информацию, утверждая, что не будет объявлена всероссийская мобилизация.

"Это уже третье опровержение о всеобщей мобилизации в России от официальных лиц. Сначала слухи о ней появились в начале марта, затем многие западные аналитики ждали ее объявления 9 мая," - говорится в публикации.

Отметим, что ранее ожидали объявления мобилизации в РФ на 9 мая.

Ранее мы писали, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают немедленное предоставление Украине кандидата на членство в Евросоюзе. Лидеры данных стран сегодня посетили Украину.