Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают немедленное предоставление кандидатства Украине в ЕС

Лидеры четырех стран сегодня посетили Украины и провели встречу с Зеленским.

Франция, Германия, Италия, Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после общей встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским.

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Сегодня утром поездом прибыли в Киев президент Франции Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Отдельно прибыл президент Румынии Клаус Йоганнис. Лидеры европейских стран посетили Ирпень, а также провели встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По итогам данной встречи Макрон заявил, что их страны поддерживают предоставление статуса кандидата Украине как можно быстрее. Также французский лидер сообщил о помощи Украине лично от их страны.

"Франция выделила 2 млрд долларов на поддержку Украины. Мы будем продолжать предоставлять Украине поддержку. Ближайшими неделями я готов принять решение о предоставлении дополнительных САУ Ceasar," - подчеркнул Макрон.

Ранее мы писали, что Ермак рассказал о первых деталях встречи Зеленского с четырьмя европейскими лидерами. В частности, были предложения украинской стороны по поводу будущих санкций для России.