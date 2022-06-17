Лавров заявил, что РФ не нападала на Украину

Глава дипломатического ведомства РФ в очередной раз повторил тезис российской пропаганды о том, что у России "не оставалось выхода".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его страна якобы не вторгалась в Украину но ей пришлось начать "спецоперацию". Об этом он заявил в интервью BBC.

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Начать так называемую "спецоперацию" по его словам пришлось из-за того, что Запад "занимался преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО".

"Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО", - заявил Лавров журналистам во время Петербургского экономического форума.

Журналист BBC попросил Лаврова прокомментировать информацию о том, что в селе Ягодное Черниговской области российские военные 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка и пять человек с инвалидностью, в подвале школы без туалета и почти без воды, в результате чего 10 пожилых людей умерли. Лавров намекнул на то, что эта информация является фейковой.

"Вы знаете, к сожалению, и международные чиновники, включая верховного комиссара по правам человека, включая, к большому сожалению, генерального секретаря ООН и многих других представителей Организации Объединенных наций, испытывают давление Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад", - ответил Лавров.

Когда журналист обвинил его в попытке выставить Россию "белой и пушистой", Лавров ответил, что РФ "такая, какая она есть".

"Нет, Россия не белая и не пушистая, Россия такая, какая она есть, и мы не стесняемся показывать себя такими, какие мы есть", - сказал российский министр.

Ранее Зеленский рассказал о реакции европейских лидеров на сирены в Киеве. Во время визита европейских политиков в Киев, в столице раздались сирены, сообщающие о возможной атаке врага.