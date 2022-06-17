Россия продолжает вывозить в Сирию похищенное украинское зерно

Суда под российским флагом перевозили зерно, собранное в Украине в прошлом сезоне, и доставляли его в Сирию.

Российские корабли продолжают перевозить краденное украинское зерно. Соответствующие снимки опубликовала компания Maxar.

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На снимках показаны два грузовых судна под российским флагом. Они пришвартовались в Севастополе в мае и были загружены зерном. Спустя несколько дней спутники Maxar сделали снимки тех же кораблей, но теперь они пришвартовались в Сирии с открытыми люками и полуприцепами, готовыми вывезти зерно.

В компании заверяют, что на июньском снимке также видно другое судно, загружаемое зерном в Севастополе.

Снимки кораблей, перевозящих украинское зерно / Maxar

Снимки кораблей, перевозящих украинское зерно / Maxar

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