Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Россия продолжает вывозить в Сирию похищенное украинское зерно

Суда под российским флагом перевозили зерно, собранное в Украине в прошлом сезоне, и доставляли его в Сирию.
Россия продолжает вывозить в Сирию похищенное украинское зерно
Иллюстративное фото / EPA

Российские корабли продолжают перевозить краденное украинское зерно. Соответствующие снимки опубликовала компания Maxar.

Читайте также: Украинские школьники не будут изучать русских писателей

На снимках показаны два грузовых судна под российским флагом. Они пришвартовались в Севастополе в мае и были загружены зерном. Спустя несколько дней спутники Maxar сделали снимки тех же кораблей, но теперь они пришвартовались в Сирии с открытыми люками и полуприцепами, готовыми вывезти зерно.

В компании заверяют, что на июньском снимке также видно другое судно, загружаемое зерном в Севастополе.

Снимки кораблей, перевозящих украинское зерно / Maxar
Снимки кораблей, перевозящих украинское зерно / Maxar

Снимки кораблей, перевозящих украинское зерно / Maxar
Снимки кораблей, перевозящих украинское зерно / Maxar

Ранее Зеленский рассказал о реакции европейских лидеров на сирены в Киеве. Во время визита европейских политиков в Киев, в столице раздались сирены, сообщающие о возможной атаке врага.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK