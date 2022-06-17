Возле российского Белгорода разбился Су-25 - соцсети

Пилот упавшего самолета успел катапультироваться.

Российский военный самолет-штурмовик Су-25 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал ЧП 31.

Читайте также: Украинские школьники не будут изучать русских писателей

Сообщается, что пилот упавшего самолета успел катапультироваться и его жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации, самолет упал около 8:00 утра в районе села Новая Слободка. Вероятная причина падения заключается в том, что он зацепил опору ЛЭП. Место крушения оцеплено полицией.

Ранее Зеленский рассказал о реакции европейских лидеров на сирены в Киеве. Во время визита европейских политиков в Киев, в столице раздались сирены, сообщающие о возможной атаке врага.