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Возле российского Белгорода разбился Су-25 - соцсети

Пилот упавшего самолета успел катапультироваться.
Возле российского Белгорода разбился Су-25 - соцсети
Возле российского Белгорода разбился Су-25 / bel.ru

Российский военный самолет-штурмовик Су-25 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал ЧП 31.

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Сообщается, что пилот упавшего самолета успел катапультироваться и его жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации, самолет упал около 8:00 утра в районе села Новая Слободка. Вероятная причина падения заключается в том, что он зацепил опору ЛЭП. Место крушения оцеплено полицией.

Ранее Зеленский рассказал о реакции европейских лидеров на сирены в Киеве. Во время визита европейских политиков в Киев, в столице раздались сирены, сообщающие о возможной атаке врага.

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