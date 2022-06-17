В Польше министра уволили после ссоры с почтальоном

Министр написал жалобу на сотрудницу почты, но в итоге сам лишился работы

Президент Польши Анджей Дуда по предложению премьер-министра Матеуша Моравецкого уволил министра по делам местного самоуправления Михала Чешлака после почтового скандала. Об этом пишет Euractiv.

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Известно, что во время посещения почтового отделения в одном из южных регионов страны к Чешлаку подошла директор этого отделения и пожаловалась на рост цен.

Некоторое время спустя начальство уведомило женщину, что на нее поступила официальная министерская жалоба, из-за которой ее, вероятнее всего, уволят. Как выяснилось, жалобу подал именно Чешлак. Позже он признался, что поступил слишком импульсивно.

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После этого правящая партия Польши предложила министру уйти в отставку добровольно, или с работы уволят именно его, а не почтальоншу.

В итоге Чешлак подал в отставку, которую и удовлетворили в рамках существующей процедуры.

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"Дело Чешлака закрыто. Он повел себя достойно", – прокомментировал итоги скандала глава правящей партии Ярослав Качиньский.

Между тем жалобу на директора почтового отделения отозвали, потеря работы ей больше не грозит.

Напомним, в декабре замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили был уволен со скандалом после ссоры с полицейским на блокпосту.

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