Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Макрон не верит, что с Путиным можно договориться о вывозе зерна

Президент Франции уверен, что говорить надо, но при этом сомневается, что от разговоров будет толк
 |  Автор: Юрий Кобзар
Макрон не верит, что с Путиным можно договориться о вывозе зерна
Макрон скептичен в отношении Путина / EPA / UPG

Переговоры с Россией по поводу разблокирования украинского зернового экспорта едва ли закончатся успешно. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, возвращаясь из Украины, пишет Reuters.

Читайте также: Румыния обеспечила транзит более 1 млн тонн зерна из Украины - Йоханнис

По его мнению, Запад должен продолжать говорить с Россией о глобальной продовольственной безопасности и вывозе украинского зерна из порта в Одессе в частности. В этом диалоге должен участвовать в том числе и генеральный секретарь ООН. 

"Но я не очень верю в этот путь, потому что у меня уже были переговоры несколько недель назад с президентом Путиным, но он не хотел принимать резолюцию ООН на эту тему", – отметил французский президент.

Напомним, Россия ппродолжает вывозить в Сирию похищенное украинское зерно. Суда под российским флагом перевозили зерно, собранное в Украине в прошлом сезоне, и доставляли его в Сирию.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK