Макрон не верит, что с Путиным можно договориться о вывозе зерна

Президент Франции уверен, что говорить надо, но при этом сомневается, что от разговоров будет толк

Переговоры с Россией по поводу разблокирования украинского зернового экспорта едва ли закончатся успешно. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, возвращаясь из Украины, пишет Reuters.

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По его мнению, Запад должен продолжать говорить с Россией о глобальной продовольственной безопасности и вывозе украинского зерна из порта в Одессе в частности. В этом диалоге должен участвовать в том числе и генеральный секретарь ООН.

"Но я не очень верю в этот путь, потому что у меня уже были переговоры несколько недель назад с президентом Путиным, но он не хотел принимать резолюцию ООН на эту тему", – отметил французский президент.

Напомним, Россия ппродолжает вывозить в Сирию похищенное украинское зерно. Суда под российским флагом перевозили зерно, собранное в Украине в прошлом сезоне, и доставляли его в Сирию.

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