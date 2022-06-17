В РФ заявляют об интенсивном обстреле Белгородской области

В публикации отмечается, что это был самый интенсивный обстрел региона с начала войны в Украине.

В РФ сообщают, что Белгородская область была семь раз была обстреляна. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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В публикации отмечается, что это был самый интенсивный обстрел региона с начала войны в Украине.

"16 июня с 06 утра до 22 часов поселки Белгородской области были обстреляны не менее семи раз из ствольной артиллерии и ракетными системами залпового огня Ураган. Обстрелы велись, предположительно, с расстояния 12-13 километров", - говорится в сообщении.

Снаряды якобы упали на территорию и окрестности следующих сел:

Дроновка;

Муром;

Середа;

Солнцевка;

Варишкин;

Журавлевка.

Ранее Зеленский рассказал о реакции европейских лидеров на сирены в Киеве. Во время визита европейских политиков в Киев, в столице раздались сирены, сообщающие о возможной атаке врага.