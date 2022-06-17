Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Германия передаст Украине три системы MARS-II

В Германии обещают быстро научить украинских военных пользоваться новой техникой.
Германия передаст Украине три системы MARS-II
Иллюстративное фото / EPA

Германия поставит Украине три системы залпового огня MARS-II. Об этом сообщает Минобороны ФРГ.

Читайте также: Украинские школьники не будут изучать русских писателей

Сообщается, что обучение украинских солдат теперь начнется быстро.

"Вместе мы поддерживаем Украину. В тесном сотрудничестве с США и Великобританией, Германия поставит три системы залпового огня MARS-II со склада Бундесвера в виде пакета. Обучение украинских солдат теперь начнется быстро", - сказано в сообщении.

Ранее Зеленский рассказал о реакции европейских лидеров на сирены в Киеве. Во время визита европейских политиков в Киев, в столице раздались сирены, сообщающие о возможной атаке врага.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK