Германия передаст Украине три системы MARS-II

В Германии обещают быстро научить украинских военных пользоваться новой техникой.

Германия поставит Украине три системы залпового огня MARS-II. Об этом сообщает Минобороны ФРГ.

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Сообщается, что обучение украинских солдат теперь начнется быстро.

"Вместе мы поддерживаем Украину. В тесном сотрудничестве с США и Великобританией, Германия поставит три системы залпового огня MARS-II со склада Бундесвера в виде пакета. Обучение украинских солдат теперь начнется быстро", - сказано в сообщении.

Ранее Зеленский рассказал о реакции европейских лидеров на сирены в Киеве. Во время визита европейских политиков в Киев, в столице раздались сирены, сообщающие о возможной атаке врага.