У россиян возникли проблемы с контрафактными смартфонами

Из-за санкций легально ввозить телефоны нельзя, а нелегальные не всегда работают

Контрафактные смартфоны, которые начали нелегально ввозить в Россию в обход санкций, зачастую невозможно активировать. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на представителей торговых сетей.

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Отмечается, что проблема возникает в связи с тем, что заданный в программе телефона географически регион, куда аппарат должны были отправить, не отвечает фактическому местоположению – т.е. России.

“Включить новый аппарат после того, как в него вставили SIM-карту российского оператора, не получится, если устройство не предназначено для продаж в странах Евразийского экономического союза (Беларусь, РФ, Армения, Казахстан и Кыргызстан)”, – пишут СМИ.

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По информации собеседников в ритейле, проблемы возникают не со всеми моделями и не со всеми производителями. К примеру, контрафактные iPhone, как утверждается, в РФ работают, а вот с телефонами Samsung часто бывают проблемы.

Впрочем, заблокированный смартфон всё же можно “перепрошить” для использования в России. Однако стоимость такой операции – до 100 долларов за каждый аппарат.

Напомним, кинотеатры РФ перешли с голливудского кино на турецкие фильмы. Российским зрителям теперь предлагают азиатское кино вместо европейского и американского.

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