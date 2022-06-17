Путин назвал причины войны против Украины

Россия решила таким образом “отстаивать свою безопасность”

Вторжение РФ в Украину связано с нежеланием западных стран договариваться о гарантиях безопасности России. Такое заявление сделал сегодня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, как пишет Медуза.

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"Запад принципиально отказался исполнять ранее взятые на себя обязательства. Достичь с ним каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможным. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым”, - заявил Путин.

Он считает, что Россия, как суверенная страна, якобы имеет право отстаивать свою безопасность, согласно уставу ООН.

Напомним, как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, компромисс с РФ может грозить уничтожением большей части нашей нации и побуждением России совершать нападения на другие странах мира.

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