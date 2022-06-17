Путин сообщил, когда РФ применит ядерное оружие
Президент России Владимир Путин назвал условие, при котором его страна применит ядерное оружие. По мнению диктатора, РФ "не угрожает миру" красной кнопкой, однако предупреждает недружественные страны о готовности "защищаться". Об этом Путин заявил в сегодняшнем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме.
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"То один какой-то безответственный политик что-то ляпнет, то другой – между прочим на очень высоком уровне, на уровне, скажем, министерства иностранных дел, первые лица там разглагольствуют на эту тему. А мы что – будем молчать? Отвечаем соответствующим образом. Как только мы отвечаем, цепляются за это "вот Россия угрожает!" Мы не угрожаем! Но все должны знать, что у нас есть и мы будем ее применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета," - заявил Путин.
Ранее мы писали, что российский диктатор прокомментировал слухи о своей смерти. Путин решил ответить крылатой фразой писателя Марка Твена.