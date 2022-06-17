Путин сообщил, когда РФ применит ядерное оружие

Президент РФ лично приехал в Санкт-Петербург на экономический форум, чтобы выступить с речью.

Президент России Владимир Путин назвал условие, при котором его страна применит ядерное оружие. По мнению диктатора, РФ "не угрожает миру" красной кнопкой, однако предупреждает недружественные страны о готовности "защищаться". Об этом Путин заявил в сегодняшнем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме.

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Россия готова применить оружие массового поражения в случае угрозы суверенитета своей страны.

"То один какой-то безответственный политик что-то ляпнет, то другой – между прочим на очень высоком уровне, на уровне, скажем, министерства иностранных дел, первые лица там разглагольствуют на эту тему. А мы что – будем молчать? Отвечаем соответствующим образом. Как только мы отвечаем, цепляются за это "вот Россия угрожает!" Мы не угрожаем! Но все должны знать, что у нас есть и мы будем ее применять, если это потребуется для защиты нашего суверенитета," - заявил Путин.

Ранее мы писали, что российский диктатор прокомментировал слухи о своей смерти. Путин решил ответить крылатой фразой писателя Марка Твена.