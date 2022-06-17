Путин объяснил позицию РФ по зерновой блокаде

Хозяин Кремля уверяет, что Россия тут вообще ни при чем

Россия не препятствует вывозу украинского зерна из Одессы морским путем. Также его можно везти по суше через Беларусь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, пишут росСМИ.

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"Что касается спекуляций на тему украинского зерна. Мы не препятствуем, ради Бога. Не мы же заминировали черноморские порты. Пусть разминируют и вывозят", – заявил он.

Путин отметил, что помимо прямого морского маршрута украинское зерно можно вывезти по суше – через Беларусь, Польшу или Румынию.

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"Другое дело, что речь идет о 5-6 млн тонн пшеницы. Но в мире производится 800 млн тонн пшеницы. Так что украинская пшеница – это капля в море", – считает хозяин Кремля.

Напомним, Макрон не верит, что с Путиным можно договориться о вывозе зерна. Президент Франции уверен, что говорить надо, но при этом сомневается, что от разговоров будет толк.

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