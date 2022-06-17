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Президент Казахстана сообщил Путину, что не признает "ЛНР" и "ДНР"

Токаев заявил, что казахи по-разному относятся к "спецоперации" в Украине.
Президент Казахстана сообщил Путину, что не признает "ЛНР" и "ДНР"
Президент Казахстана высказался против "ЛДНР" при Путине. / EPA

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на одной сцене с президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме. Там ему поступил вопрос от журналистов, поддерживает ли Казахстан действия России в Украине. 

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Токаев заявил, что его народ по-разному относится к "спецоперации", так как "в стране сложилось открытое общество". Хоть ответ его был довольно неконкретным, однако позиция оккупированных территорий все же тверда. Президент Казахстана подчеркнул, что их страна отказывается признавать "независимость" оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины. Токаев назвал их "квазигосударственными территориями".

Лидер Казахстана вспомнил в речи устав ООН, что в мире есть 193 государства. Если бы не учитывались территориальная целостность стран и право нации на самоопределение, их бы было свыше 500-600. Отчего мир превратился бы в хаос. В связи с этим Казахстан отказывается признавать Косово, Тайвань, Абхазию, Южную Осетию.

"И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк," - сказал рядом с Путиным Токаев.

Ранее мы писали, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз. По словам Путина, его "их дело".

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