Финляндию и Швецию официально пригласили в НАТО

Турция также одобрила вступление стран в Альянс

Сегодня начался официальный процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сегодня на пресс-конференции в Мадриде сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы пригласили Финляндию и Швецию в наш альянс", - заявил генсек.

Он отметил, что это решение согласовано с партнерами и стало результатом договоренности между Турцией, Швецией и Финляндией. Столтенберг также поблагодарил эти страны за согласие на переговоры, поскольку это положительно отразилось как для Турции, Швеции и Финляндии, так и для всего Альянса.

Отметим, что Турция изначально не поддерживала вступление финнов и шведов в НАТО. Позже Анкара выдвинула десять условий этим двум странам для членства в Альянсе. Вскоре в Турции заявили, что Швеция и Финляндия таки обязались не поддерживать РПК, YPG (курдские организации) и FËTO (организация оппозиционного проповедника Гюлена).

Напомним, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО по видеосвязи. Он высказался о настоящих целях и планах России в войне.

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