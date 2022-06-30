Путин все еще намерен захватить большую часть Украины - разведка США

При этом глава разведки США отметила, что российские войска сейчас слишком истощены для того, чтобы достичь подобных целей в ближайшее время.

Президент РФ Владимир Путин до сих пор намерен захватить "большую часть Украины". Об этом сообщает директор Национальной разведки США Эврил Гейнс.

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Она сообщила, что планы Путина не претерпели особых изменений с начала войны.

"Мы по-прежнему, глядя на президента Путина, считаем, что он преследует фактически те же политические цели, что и ранее, то есть хочет захватить большую часть Украины", - сказала Гейнс.

При этом глава разведки США отметила, что российские войска сейчас слишком истощены для того, чтобы достичь подобных целей в ближайшее время.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.