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Япония выделит Украине $100 млн помощи и поможет с хранением зерна

Выделенные деньги пойдут на закупку медицинского оборудования и строительство временного жилья для внутренних переселенцев.
Япония выделит Украине $100 млн помощи и поможет с хранением зерна
Иллюстративное фото / EPA

Япония выделит Украине 100 миллионов долларов гуманитарной помощи. Об этом сообщает премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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Сообщается, что эти деньги пойдут на закупку медицинского оборудования и строительство временного жилья для внутренних переселенцев. Также Япония поддержит Украину в расширении мощностей по хранению зерна.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина разрывает отношения с Сирией. Признание Дамаском "ЛДНР" грозит расширением санкционного давления на Сирию, подчеркнул украинский лидер.

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