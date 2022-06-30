США не верят, что война кончится к зиме

Ранее о надеждах покончить с войной до конца года заявил президент Зеленский

В Пентагоне не верят, что российско-украинская война может закончиться до зимы. На это указывает нежелание Путина прекращать наступление. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби в интервью Bloomberg.

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Так, комментируя слова Владимира Зеленского о желании закончить войну к зиме, Кирби выразил сомнение, что такое возможно.

"Мы хотели бы, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не показывает намерения идти на переговоры. Он показывает намерения, что хочет продолжать атаковать Украину и достичь военных целей", – сказал он.

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Кирби подчеркнул, что США будут продолжать помогать Украине в укреплении ее обороны.

Напомним, на днях Зеленский, выступая перед лидерами "Большой семерки", рассказал о своем желании закончить войну до наступления зимы.

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