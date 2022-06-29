Переговоры с Путиным будут лишь после победы Украины, – МИД Британии

Кремлю и политикам, выступающим за переговоры сейчас, послан "очень сильный сигнал".

Мирные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным будут только после победы Украины в войне с Россией. Сейчас они не приведут к миру. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, чьи слова передает Sky News.

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Так, Трасс подчеркивает, что "абсолютно необходимо добиться", чтобы Россия потерпела в Украине поражение. Это нужно ради безопасности всей Европы, демократии и свободы. Только так можно добиться прочного мира в Европе.

В это же время министр указывает на некоторых политиков, которые говорят, что переговоры о мире с Кремлем возможны, когда РФ все еще находится в Украине.

"…это принесет ложный мир и приведет к дальнейшей агрессии в будущем", – объясняет она.

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По словам Трасс, миру стоит извлечь уроки из событий прошлого для обеспечения мира. Например, это неудачи Минских соглашений.

"Поэтому мой очень четкий сигнал: сначала мы должны победить Россию, а потом вести переговоры", – резюмировала министр иностранных дел Великобритании.

На этом фоне Норвегия решила передать Украине дополнительные американские РСЗО M270. Они как уже полученные ВСУ HIMARS, но мощнее. Перед отправкой M270 модернизирует Великобритания.

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